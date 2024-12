“El árbitro nos quita la posibilidad de jugar una final”: ´El Arriero´ en rueda de prensa, tras la eliminación de Once Caldas

En la sexta fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana, el ´Blanco Blanco´ quedó eliminado tras ser derrotado 1-0 por Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro. La jornada terminó con una polémica decisión arbitral, lo que llevó a Hernán Darío Herrera a estallar de furia en rueda de prensa, donde criticó fuertemente la actuación del árbitro Jhon Alexander Hinestroza.

En una jugada al final del compromiso, Joel Contreras cayó dentro del área ante una posible falta de Junior Hernandez. Según las imágenes que se viralizaron, el jugador del Tolima tomó por la camiseta a Contreras y se lo llevó por delante. Esta sería una jugada que revisaría el VAR pero el central Hinestroza decidió continuar el partido sin sancionar dicha falta dentro del área.

Posteriormente, en rueda de prensa, el técnico Hernán Darío Herrera, expresó su enojó y descontento con la decisión del central.

«Da berraquera; da pute**, que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo un arbitraje nos lo quite. ¡Da pute***! No puede ser, porque nosotros hemos luchado, el Once ha luchado”