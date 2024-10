El ciclista cejeño Fernando Gaviria renovó con el Movistar; correrá con Nairo

El ciclista cejeño Fernando Gaviria, firmó por una temporada más con el equipo de ciclismo español, Movistar Team

El pedalista estuvo en el equipo español el año anterior, en el cual realizó una temporada pasable, pues únicamente la línea de meta le sonrió un par de veces.

Pese a su bajón deportivo el director del equipo Eusebio Unzué, tiene fe en el sprinter quien podría llegar al Tour de Francia en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que es una carrera en la que ya se vistió de amarillo durante al menos una semana en la edición 2018 de la carrera. Fue así como Gaviria viajó a España a la presentación del equipo, estará acompañado en la presente temporada por otros tres colombianos, Nairo Quintana, quien por fin regresa al World Tour tras la ola de especulación que daba por terminada su carrera, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa, escarabajos que secundarán al boyacense en los ascensos a los míticos puertos del viejo continente.

El calendario para los colombianos incluyendo el de Gaviria aún no se define, pues ninguno aparece en la nómina que disputará el Tour Down Under que comienza el 16 de enero en Australia, solo se sabe que Quintana comandara la escuadra en el Giro de Italia y la Vuelta a España, mientras que al cejeño lo tienen reservado para el Tour de Francia donde esperan que obtenga al menos una victoria, luego de una lesión que lo apartó casi seis meses de las carreteras.

