El consumo de drogas habitual si puede ser causal de divorcio: esto dice La Corte Constitucional

El pasado miércoles 10 de abril La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que se mantuvo firme que el consumo de drogas habitual puede ser causal de divorcio en el país, después de resolver una demanda contra el artículo del Código Civil.

Esta decisión obedece a un ciudadano que interpuso una demanda contra el numeral quinto del artículo 154 del Código Civil. Pues en su criterio, el Legislador violó el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y el principio constitucional de la dignidad humana al instaurar como causal de divorcio el “uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica”.

La orden de la Corte fue adoptada con el propósito de armonizar los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad de ambos cónyuges: el del no consumidor, quien no puede ser obligado a mantener el vínculo matrimonial cuando la conducta de la pareja sea incompatible con su proyecto de vida, y el del consumidor, quien no puede ser sancionado por llevar a cabo un “comportamiento no interferido”.

La Sala Plena en el primer apartado de las consideraciones dijo que el derecho al libre desarrollo de la personalidad reconoce el incomparable valor ético que tiene cada individuo, y funda en él la facultad de obrar con autonomía plena.

En el segundo apartado que llevó a la Sala Plena a concluir que la jurisprudencia constitucional se ha reconocido la existencia del vínculo entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la decisión de conformar una familia a través del matrimonio.

Los magistrados decidieron que la causal de divorcio se mantiene en el ordenamiento jurídico, pero además, señalan que se entenderá en el sentido de que no da lugar al pago de alimentos ni otros aspectos que sean solicitados por la parte que solicita la disolución del matrimonio.

