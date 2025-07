El diputado Camilo Calle dejará la Asamblea de Antioquia y alista su camino hacia el Congreso

Diputado Camilo Calle confirma intención de postularse a la Cámara de Representantes

Camilo Calle, actual diputado de la Asamblea de Antioquia por el partido Alianza Verde, anunció que en los próximos meses presentará su renuncia con el fin de aspirar a una curul en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2026. La decisión, que aún no ha sido oficializada ante la corporación, marca un nuevo rumbo político para el abogado y líder social oriundo de Urabá.

“Quiero llevar al Congreso las voces de las subregiones más olvidadas de Antioquia: Urabá, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el nordeste”, le expresó el diputado a Hora 13 Noticias, haciendo énfasis en su intención de visibilizar problemáticas estructurales que, según él, han sido ignoradas por décadas en la agenda nacional.

Durante su paso por la Asamblea, Calle se ha destacado por liderar debates sobre medio ambiente, educación, desarrollo territorial y obras inconclusas. Fue uno de los pocos diputados que se opuso públicamente a la implementación de la Tasa de Seguridad, y ha denunciado irregularidades en licencias ambientales y títulos mineros, especialmente en el Oriente antioqueño.

El Diputado reveló lo que lo motivó a tomar esta decisión: “estoy pensando seriamente en renunciar a la Asamblea e intentar ser congresista de Colombia. Me motivan muchas razones, pero particularmente una: creo, que el diálogo civil está roto. Pienso que hay una indiferencia absoluta entre quienes viven en las grandes urbes y quienes venimos de las regiones más apartadas del departamento, de esas zonas que no son la principal central de consumo. Creo que eso está generando enormes franjas de desigualdad y de dolor que, desafortunadamente, hemos preferido normalizar e invisibilizar”.

Afirmó que su proyecto político busca precisamente cerrar esa brecha, representando a comunidades históricamente excluidas desde el legislativo nacional.

Aunque aún no hay anuncio oficial de campaña, Calle confirmó que ha sostenido conversaciones con líderes políticos regionales y ha recibido respaldo de figuras reconocidas en Urabá. Dijo que no le teme al riesgo político ni al resultado electoral. “Si me toca volver a Urabá, a caminar por las montañas, estar con mi hija, con mi familia, con mis perros… ese no es un mal escenario. Al contrario, es una bendición”.

La renuncia formal al cargo deberá hacerse antes de finalizar octubre, en cumplimiento de los tiempos establecidos por la ley para los funcionarios que aspiren a cargos de elección popular. Mientras tanto, Calle continúa afinando detalles de su posible candidatura.

