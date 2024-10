El Fenómeno de la Niña: bendición para algunos y un problema para otros

En Antioquia la temporada de lluvias llegó con toda

En Colombia estuvo critica la situación de racionamiento de agua en diferentes departamentos del país debido al Fenómeno del Niño en los primeros tres meses del 2024, pero abril nos sorprendió con la temporada de lluvias, y aunque en varias partes de Colombia siguen con racionamiento y sequía, en Antioquia la temporada de lluvias llegó con toda.

Los paisas han evidenciado el crecimiento del Rio Medellín con las fuertes lluvias que se han presentado estos últimos, además de que ya no hay racionamientos por parte de EPM en algunos sectores que son abastecidos por diferentes embalses que han estado más secos de lo habitual.

Pero ¿en que afecta la lluvia a la población? Los primeros afectados son los comerciantes, debido a que las personas prefieren no salir de sus hogares para evitar mojarse o movilizarse.

La movilidad no solo en trasporte publico sino en vehículos particulares también se ve afectada, debido a que con las calles mojadas los accidentes o incidentes de tráfico aumentan, por lo cual se hace más lento y más pesado el desplazamiento a cualquier lugar de la ciudad.

Los domiciliarios o personas que prestar servicio de transporte público en motocicletas también son afectados, por una parte, se arriesgan a andar por las calles cuando hay hasta poca visibilidad debido a las lluvias, y los que prestan servicio de trasporte en motocicleta no tienen tanta demanda, así como hay otros que prefieren simplemente no salir para no arriesgarse.

Con todo y las situaciones que puede dificultar el Fenómeno de la Niña, muchas personas han expresado que el agua es una “bendición” pues en muchas partes no contaban con servicio de acueducto, la naturaleza necesita agua e incluso así disminuirán los incendios forestales.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: