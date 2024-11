El Gobierno Nacional sí le cortó el «chorro» al presupuesto para el Icetex

Por lo menos 330 mil estudiantes se quedarían sin cupo para el próximo semestre por el recorte del presupuesto para el Icetex

El derecho a la legítima educación superior se ve minimizada por las decisiones del Gobierno Nacional. Los platos rotos los pagan los estudiantes que al parecer se van a quedar sin cupo para el próximo semestre. Según el informe de la Contraloría también van a sufrir los pagos para la manutención de los estudiantes.

La Contraloría también encontró que la cartera vencida del Icetex superó unas veces 20 veces más que la de un banco. El Gobierno Nacional le cortó el chorro a la educación porque pasa de 1.2 billones de pesos a 859 mil millones de pesos. Lo que implica una reducción del 33% en 2025, un recorte significativo.

La crisis financiera que atraviesa el Icetex generó preocupación en el Congreso, por eso la congresista Catherine Juvinao Clavijo y 70 parlamentarios más firmaron una solicitud al Gobierno Nacional como último recurso para pedir los 432 mil millones restantes pero el Gobierno de Petro parece empeñado en marchitar el Icetex.

Vale la pena recordar el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que no hay crisis financiera, que no es protagonista del marchitamiento del Icetex y que no era su sector a pesar de ser presidente de la junta directiva de la entidad.

Le puede interesar: