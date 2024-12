El Metro está más verde y parchadito que nunca: lanza cívica limitada del Ferxxo, vea cómo adquirirla

El cantante paisa Feid, también conocido como Ferxxo, ha sorprendido a sus seguidores con una colaboración especial con el Metro de Medellín. Con motivo de sus conciertos en la ciudad, programados para el 6, 7 y 8 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot, Feid ha lanzado una tarjeta cívica edición limitada inspirada en su música y estilo.

The Medellín Metro released a special Cívica card for Feid’s Ferxxocalipsis Tour, honoring the three concerts he will perform at the Atanasio Girardot stadium 🇨🇴 pic.twitter.com/hgCwgTXZnS

— Feid Access (@AccessFeid) December 4, 2024