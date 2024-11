El panorama de la enajenación de las acciones de Tigo-Une continúa en incertidumbre por falta de estudios

En el Concejo de Medellín se abrió el telón de los debates para el proceso de enajenación de las acciones de Tigo-Une. Las conversaciones se alargarán por más de un año.Para la oposición, los 1,6 billones en los que estarían avaluadas las mismas no son claros.

“Es que no hay estudios técnicos actualizados, no se sabe cuánto valen las acciones, eso implica un riesgo jurídico para el Concejo al aprobar un proyecto que no tiene un valor actualizado. Se quiere discutir en menos de ocho días de espalda a la ciudad, sin transparencia, junto con otros cuatro proyectos de acuerdo, lo cual genera mucha desconfianza”, expresó el concejal Juan Carlos Upegui.