“Él para cuando ve que lo estoy grabando”: habla una de las mujeres que sufrió acoso sexual en el transporte público de Medellín

Respecto a los videos difundidos en redes sociales, en los cuales un hombre toca sus partes íntimas en el Metro de Medellín, Hora 13 Noticias conversó con una de las víctimas quién lo grabó y dio a conocer su historia.

Lo que era un viaje común y corriente en el Metro de Medellín, se convirtió en un hecho impactante, pues un hombre como si no se le diera nada, comenzó a frotar sus partes íntimas cerca de una mujer.

“El hombre se acerca mucho más a mí, porque él estaba en una de las barras para sujetarse y se corre hacia mi y ahí es donde comienzo a ver que esto ya no es gesto ni un tic sino que es masturbación ”, indicó Maria Paula Varela, denunciante.

Lo que llama la atención de Maria Paula, es que a su alrededor habían más personas, incluso, varias mujeres las cuales omitieron los actos o simplemente no se dieron cuenta de lo sucedido.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Luego de que ocurriera este hecho, ella intenta perseguirlo pero al salir de la plataforma, lo pierde de vista. Inmediatamente, se comunicó con el Metro y luego subió el video a sus redes sociales e inició el proceso de búsqueda y recolección de información.

“Coloqué la denuncia en la página de Fiscalía, mis datos y redacté toda la situación. Ya tengo todas las pruebas, en instagram me han enviado todo. Me enviaron el perfil con una persona que, al parecer, es él. Entonces con el personal del CTI y en morfología, me están ayudando para verificar que sí sea él, pero lo más probable es que sí es él”, agregó Maria Paula.