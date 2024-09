“El partido se terminó”, Dimayor, tras la batalla campal entre hinchas de Atlético Nacional y Junior

Luego del ‘espectáculo’ violento que se vivió en las tribunas norte y noroccidental del Estadio Atanasio Girardot en Medellín, en medio del juego por la fecha 10 de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, las autoridades del fútbol determinaron que el partido se terminó y que no se jugará más.

Estos incidentes que se trasladaron de las tribunas hasta la grama, el interior y exterior del estadio, dejan en entredicho las medidas de seguridad y logística que los comités encargados del evento desarrollan. Los estadios se convierten en un escenario de miedo para los asistentes. Las medidas disciplinarias llegarán y uno de los perjudicados será el equipo local.

“Evaluar el informe del árbitro, de las autoridades y del comisario para ver qué sanciones disciplinarias se toman al respecto, este partido como dijo el árbitro se suspendió por falta de garantías, está terminado, este no se va a reanudar”, señaló Fernando Jaramillo, Presidente de la Dimayor .

Desde la División Mayor del Fútbol fueron autocríticos y reconocieron que las medidas han sido insuficientes en estos escenarios, pues , “hemos venido trabajando en mejorar esas condiciones de seguridad, desafortunadamente hechos como el de la noche de ayer pues nos llevan a pensar que no es suficiente todo lo que hemos hecho, definitivamente tenemos que tomar medidas más drásticas para que esto se evite en el fútbol, esto aleja a la gente aleja a los espectadores”.

Por parte de Acolfutpro, desde que el fútbol se convirtió en un tema económico lo demás no se tiene en cuenta para nada, así lo dio a entender el Director Ejecutivo de esta organización, Carlos González, quien expresó que, “aquí hay una falta de parte de las autoridades de judicializar, aquí hay intento de homicidio y lesiones personales, por qué no los judicializan, por que no llevan fiscales, en Brasil se llevan fiscales a los estadios cuando se presentan estos hechos”.