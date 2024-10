El programa ´Unidos por el Agua´ beneficiará a 50.000 familias que tendrán servicios de acueducto y alcantarillado

La Alcaldía de Medellín junto al Gerente de EPM confirmaron el relanzamiento de la campaña ´Unidos por el Agua´, una iniciativa que quiere lograr el acceso al agua potable y saneamiento básico, para mejorar la calidad de vida de las personas.

“No solamente acueducto sino alcantarillado, si no hay una buena recolección de aguas hervidas, la situación desde el punto de vista de salud se vuelve más compleja; es por esto, que este proyecto es conjuntamente acueducto y alcantarillado, no solamente desde el punto de vista de salud sino desde la disminución de riesgos de deslizamiento porque si estas conexiones no se hacen técnicamente, existen muchas fugas, goteos y no hay conexión técnica”, explicó John Maya, gerente de EPM.