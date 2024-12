El regalo de Navidad que tres soldados de la Fuerza Aérea en Antioquia que nunca olvidarán

El 24 de diciembre, el Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM5), de la Fuerza Aérea Colombiana en Antioquia, organizó una emotiva sorpresa para tres soldados que, en medio de sus labores cotidianas, vivieron un momento inolvidable: el reencuentro con sus seres queridos.

El teniente coronel Manuel Ricardo Riaño, jefe de la Sección de Planeación del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 55, explicó que esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre los soldados y sus familias, recordándoles que, a pesar de la distancia, no están solos. “En esta Navidad, renovamos nuestro compromiso de proteger a Colombia para que la luz y la alegría iluminen todos los hogares de los colombianos”, afirmó.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando un soldado, asignado a un puesto de control para verificar vehículos, pidió a los ocupantes de un automóvil que descendieran. Para su sorpresa, se encontró con su madre y su hermana, quienes habían llegado como parte de la actividad organizada. El encuentro estuvo marcado por abrazos y lágrimas de felicidad.

La madre del soldado compartió sus sentimientos tras el reencuentro: “Es un día muy feliz. Estar aquí y verlo en su labor es una experiencia nueva y satisfactoria. Cuando me llamaron, el corazón se me aceleró de la emoción. Habíamos hablado de que no estaríamos juntos, pero este momento ha sido un regalo inesperado por el cual estoy profundamente agradecida”.