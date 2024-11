¿El resultado de los Juegos Olímpicos es la muestra de la falta de apoyo al deporte en Colombia?

Los deportistas brillan en sus disciplinas a pesar del poco apoyo por parte del gobierno nacional

Tras la finalización de los Juegos Olímpicos París 2024, han surgido una serie de comentarios en torno a los resultados de los deportistas colombianos que estuvieron presentes en París 2024. El país obtuvo tres medallas de plata y una de bronce, cantidad inferior a la de Tokio 2020.

Algunos deportistas han manifestado la falta de respaldo por parte del Gobierno Nacional, pues solo se le garantiza un apoyo fijo a los deportistas que se han clasificado para los Olímpicos durante el último año de preparación. Antes de esto, los gastos corren por su cuenta.

En Colombia, un medallista de oro recibe 343 millones, uno de plata 191 millones y por una medalla de bronce 136 millones, mientras que los deportistas que ganaron diploma Olímpico, volverán al país sin ningún premio económico, pues regresan a comenzar de nuevo el ciclo de preparación.

La preparación de un atleta para los Olímpicos no solo es el último año previo a los Juegos, es todo un proceso. Cada ciclo olímpico dura entre ocho a diez años, esto, requiere sacrificios, esfuerzos por parte de la familia de los deportistas y los campeonatos previos a la clasificación.

Esto no solo afecta a los atletas, existen problemas para los entrenadores, directivos y todo el personal vinculado con el deporte en Colombia; que no fue contratado, no han renovado un contrato, retrasos con los pagos, entre otros inconvenientes que se presentan en el camino.

Por otro lado, en varias ciudades del país, no cuentan con los suficientes escenarios deportivos ni con las condiciones óptimas para una buena preparación, pues algunos deportistas han expresado que les toca desplazarse a otros lugares para poder entrenar. Existe una falta de recursos para la infraestructura en deporte, instructores, entrenadores y preparadores físicos.

Atletas colombianos que participaron en París 2024, dieron fuertes declaraciones hacia el gobierno nacional.

“Con poco apoyo, y pocas posibilidades para salir al extranjero a preparar estos Juegos, logré ser medallista de bronce. ¿Se imaginan lo que pasaría si nos apoyaran más?”, indicó Tatiana Rentería. «Esperar que el apoyo del Comité y la Federación sea desde mucho antes, no solo desde el último año de clasificación«., expresó Fernando Gaviria. “Mis papás vendieron el carro para estar en París, es la primera vez que me ven competir por fuera del país”, dijo Mateo Carmona. “Sé que si hay más apoyo, un respaldo verdadero al Chocó, no solo vamos a tener un medallista olímpico o mundial, sino muchos, porque es una zona con mucho talento”, dijo Yeison López.

Además de hacerle un llamado al gobierno nacional, se debe comenzar a fortalecer y cultivar procesos de nuevos deportistas, para que desarrollen en condiciones óptimas. Se les debe apoyar desde niños y que se les permita tener una línea de continuidad en la disciplina.

Cabe recordar, que el Ministerio del Deporte confirmó un recorte en el presupuesto del 2025. Esto como parte de las medidas que viene adelantando el Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación fiscal del país.

