El ritual musical de RITVALES 2025 regresa con más fuerza que nunca

Un ritual de beats, comunidad y energía global en el Parque Norte de Medellín

La cuenta regresiva ha comenzado: RITVALES 2025 ya tiene fecha y lugar confirmados. El 1 y 2 de noviembre, el Parque Norte de Medellín volverá a transformarse en un gran templo sonoro donde miles de almas se reunirán para celebrar el ritual de la música electrónica al aire libre más grande de Colombia.

Tras una edición 2024 épica que reunió a más de 30.000 asistentes y ofreció shows inolvidables de artistas como Indira Paganotto, Mathame, Hot Since 82 y Above & Beyond, el festival promete una experiencia aún más inmersiva, multisensorial e inolvidable este 2025. Escenarios curados por sellos internacionales, una producción de otro nivel y un line-up de impacto (próximo a revelarse) consolidarán a RITVALES como un referente continental.

Pero RITVALES no es solo música: es un ritual de arte, naturaleza y comunidad. Durante dos días, Medellín vibra con beats de todo el mundo, acogiendo a miles de personas locales y extranjeras que buscan más que una fiesta: buscan conexión, libertad y una experiencia transformadora.

El festival celebra la diversidad sonora con propuestas que van desde el house y el techno hasta sonidos melódicos y experimentales. Y con su espíritu inclusivo y progresivo, se ha convertido en una plataforma clave para el crecimiento de la escena electrónica en Colombia.

Fechas de venta:

Preventa Bancos AVAL: del 14 de mayo (11:11 a.m.) al 15 de mayo (11:10 a.m.)

Venta general – Etapa lanzamiento: del 15 de mayo (11:11 a.m.) al 4 de junio (11:10 a.m.)

Prepara tu outfit, tu energía y tu grupo: RITVALES 2025 ya está en marcha. Medellín está lista para otro fin de semana inolvidable.

