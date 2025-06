Eliminatorias Sudamericanas al rojo vivo: la antepenúltima fecha decidirá el destino de algunas selecciones

Solo Argentina está clasificada; Ecuador, Paraguay y Brasil podrían sumarse en esta Fecha 16 si ganan y se dan ciertos resultados

La fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 se disputa este martes 10 de junio y será clave para definir el futuro de varias selecciones. Con solo tres jornadas restantes, los márgenes de error se reducen y cada punto vale oro en la lucha por un boleto para estar en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina ya aseguró su clasificación y el primer lugar de la tabla tras vencer a Chile en la fecha anterior. En esta jornada recibirá a Colombia en Buenos Aires en el Estadio Más Monumental sin presión (juego a las 7 p.m.), pero el panorama para la ‘Tricolor’ es diferente, Colombia sí necesita sumar: un resultado igual o mejor que Bolivia le permitiría afianzarse en zona de clasificación.

Brasil, por su parte, recibe a Paraguay (juego a las 7:45 p.m.), en São Paulo con el objetivo de sellar al menos el repechaje, Carlos Ancelotti va al todo por su primera victoria y el boleto al Mundial. Si gana y Venezuela pierde, la Canarinha estará en el Mundial. Incluso con una derrota, podría clasificar si Bolivia no suma puntos en su duelo ante Chile.

Venezuela depende de sí misma para confirmar al menos el séptimo puesto. Una victoria en Montevideo ante Uruguay (juego a las 6 p.m.), combinada con una derrota de Bolivia, sellaría su permanencia en zona de clasificación. Su impulso reciente la tiene más cerca del sueño mundialista.

Perú y Chile están en la cuerda floja. A la ‘Bicolor’ solo le sirve ganar a Ecuador (Perú vs Ecuador a las 8:30 p.m.), esperando que Venezuela no sume, para seguir con opciones. La Roja necesita vencer a Bolivia en El Alto (Bolivia vs Chile a las 3 p.m.) y esperar un tropiezo vinotinto para seguir en carrera. Las cartas están sobre la mesa y el margen de error para ciertas selecciones es mínimo si desean estar en la próxima Copa del Mundo.

