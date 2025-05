Ellos son los dos tripulantes que fallecieron tras el choque de buque mexicano contra el puente de Brooklyn

El pasado sábado 17 de mayo, un buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México chocó contra la parte inferior del Puente de Brooklyn en Nueva York. El accidente resultó en la rotura de los mástiles del velero, causando que algunos fragmentos cayeran sobre la cubierta del barco.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.

At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh

