Empate con memoria de una final perdida: Medellín no pudo con Alianza en el inicio de la Liga 2025-ll

Los dirigidos por Alejandro Restrepo mostraron en el terreno de juego que aún está la espina de aquel 29 de junio

Independiente Medellín afrontaba una nueva Liga con una herida que aún no ha sanado en su plantel y mucho menos en su hinchada. El Estadio Atanasio Girardot, recibió al ‘Poderoso’ con una nueva oportunidad futbolera y un lugar para ‘reivindicarse con su hinchada’, que a pesar de las sanciones, fueron 14.064 fanáticos a cumplir la cita, donde solo se llevaron un empate.

El inicio del juego se vio marcado por los cánticos de los asistentes que le ‘exigían’ a los jugadores dejarlo todo en la cancha y ‘sudar la camiseta’. El ambiente era tenso y esa energía parece haberse transmitido a los once inicialistas que no se hallaban en un terreno de juego que no traía buenos recuerdos. Sobre el césped del Atanasio empezó a notarse y fue Alianza quien ayudó en esa angustia ‘poderosa’ al irse arriba en el marcador.

Tan solo en el minuto 4 del partido Alianza abrió el marcador. Los dirigidos por Hubert Bodhert, aprovecharon el bajón del equipo rojo y por medio de una jugada individual de Rubén Manjarrés que eludió a los jugadores del Dim y habilitó al delantero Ayron del Valle para que este, con una definición ajustada al palo izquierdo del arquero, marcara el 1 a 0 a favor de los visitantes. Los fantasmas del pasado regresan al Medellín que muy temprano comenzaría a remar contra la corriente.

El tramo del partido comenzó a inclinarse a favor del Medellín, pues Alianza F.C., a pesar de tener la ventaja, no supo aprovecharla y se dejó arrebatar la posesión del balón del ‘Poderoso’. Alejandro Restrepo movió el banco e ingresaron jugadores con esa ‘chispa’ que necesitaba el ‘Rojo’ para igualar el marcador. Fue entonces en el minuto 69 que Baldomero Perlaza, con un certero cabezazo en el área puso el empate 1 por 1 en el marcador y rescataba un debut que estaba siendo de pesadilla.

Los últimos minutos de juego tuvieron algunas emociones por parte del Medellín que intentó irse arriba en el marcador y darle una alegría a su hinchada con una victoria, pero una defensa bien organizada y las buenas atajadas del portero de Alianza, evitaron la gesta del local. Fue empate en la primera jornada de la Liga 2025-ll, un debut que deja al poderoso con un sinsabor, una hinchada ‘dolida’ y la tarea de cambiar el chip para volver al juego con el que deslumbró y llegó a una final.

