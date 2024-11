Empresarios del país piden frenar las reformas de Petro por escándalos de corrupción

Los empresarios le dicen no a las reformas de Petro

Las agremiaciones empresariales nacionales piden suspender el trámite de las reformas del gobierno de Petro en el Congreso de la República ante las investigaciones y hechos de presunta corrupción.

El gremio de empresarios de Colombia se reunió en la Mesa de Productividad y Empleo y mostraron su preocupación por la situación del país.

El empresario Cristian Halaby afirmó que “las condiciones no están dadas para la inversión, para el desarrollo de Colombia, vemos la baja de pronóstico de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI y de la CEPAL para Colombia, que nos han rebajado inclusive del 1.8 al 1.3, que ya era malo, y ahora es malísimo, mediocre, con mucha gravedad. Además de eso vemos que no existe el ambiente, mucha preocupación con lo que está pasando en el Congreso de la República, con los visos de corrupción y de pagos a congresistas para que aprueben las reformas, algo que no es nuevo en Colombia pero que se está dando nuevamente, esto no debería ser porque incumple con el mandato del constituyente primario”.

La crisis pone en alerta económica al sector empresarial. Según Halaby “en este momento estamos ante el inicio de una verdadera crisis económica, al parecer, con toda la gente que uno habla en el primer semestre tuvieron una reducción de ventas del 18 %, encima de eso vemos lo que dice la CEPAL, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y están reduciendo la expectativa de crecimiento para Colombia, no hay inversión, o sea la gente está con miedo de invertir, no hay seguridad jurídica, la gente no sabe en dónde está metiendo su dinero, entonces estamos viendo en este momento que Colombia está caminando hacia el despeñadero, no hay condiciones para Ecopetrol, vemos una empresa perdiendo su valor, no hay condiciones para los negocios, no hay condiciones para el mundo laboral, no hay condiciones en la salud, no hay condiciones para las pensiones”.

La Mesa de Productividad y Empleo reúne a más de 30 organizaciones y representa a más de tres millones de trabajadores en el país.

Le puede interesar: