Empresarios y líderes se unen por la sostenibilidad en el Workshop “Empresas que van más allá”

El Oriente antioqueño se convirtió en el punto de encuentro de empresarios, líderes y gerentes comprometidos con la sostenibilidad

En el marco del Workshop “EMPRESAS QUE VAN MÁS ALLÁ: La sostenibilidad como propósito compartido”, organizado por Masbosques. Este evento gratuito, ofreció un espacio único para quienes buscan maximizar su impacto social y ambiental, uniendo fuerzas con empresas que comparten la visión de contribuir al desarrollo sostenible del país.

Los asistentes pudieron indagar, a través de charlas y diferentes experiencias, cómo alinear sus metas e indicadores empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo el valor que la sostenibilidad puede aportar a los negocios.

“Nos convertimos en la primera marca de consumo masivo en Colombia en ser Carbono Neutro. Esto nos llena de orgullo y a la vez nos pone un reto gigante: inspirar a otros. Algunas de las cosas fundamentales que podemos contarles es que primero hay que tomar acción, decidir apostarle a un propósito superior. Luego medimos nuestra huella de carbono, entendiendo cada parte del ciclo de vida de la marca y su proceso productivo Entonces viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Comenzamos entonces a pensar en reducción de emisiones. Hasta el momento (y desde el 2017) hemos de reducir un 47% de nuestras emisiones. Con el restante 58% hemos logrado la compensación a través de Masbosques con su esquema BancO2 donde trabajamos con 100 familias campesinas de 9 municipios, y más de 10mil hectáreas de bosque nativo.” Explicó durante su intervención Daniela Trejo, directora de Marca de Tosh.

La jornada fue una oportunidad para reflexionar sobre las alianzas estratégicas y cómo estás pueden transformar y generar valor desde la sostenibilidad, al tiempo que se promueven iniciativas que benefician a las comunidades locales.

“Agradezco mucho este espacio de aprender de otras empresas. Eso nos compromete mucho más. Cuando empezamos los diseños de nuestra planta tomamos elementos de bioclimática. Nuestro edificio es sostenible e inteligente bajo estándares LEED y tomamos esa decisión porque nuestra apuesta es por la sostenibilidad y eso hay que hacerlo tangible, real.” Manifestó Alejandro Henao Pérez, Gerente General de MANE Colombia quien además enfatizó sobre la necesidad de un diseño sostenible en la infraestructura empresarial.

Por su parte, Luis Fernando Uribe, Gerente General de Avícola Kakaraka, enfatizó en los compromisos de sostenibilidad de su empresa y cómo están trabajando en la reutilización de materiales y en la instalación de paneles solares “Creemos que detrás de un huevo hay una cantidad de compromisos de sostenibilidad y sustentabilidad. Hay un equipo de trabajo encargado de contribuir a la seguridad alimentaria del país. Nuestros pilares de trabajo son la economía, la parte social, ambiental y de bienestar animal. Le estamos apuntando a los ODS a través de diferentes estrategias como la reutilización de todos los materiales de insumos y empaques. Nosotros compensamos con BancO2 de manera voluntaria y lo seguiremos haciendo porque es la filosofía de nuestra compañía.”

“A mí me parece muy valeroso de parte de Masbosques que organiza y de las empresas que se disponen a participar, un espacio así, porque se están pensando en territorio. Se están pensando en cómo pueden incidir de mejor manera, para que su sistema productivo, su sistema empresarial, de verdad genere impactos positivos en las comunidades circundantes. A mí me parece eso súper lindo y creo que es una urgencia, seguir reconociendo el territorio y a quienes estamos habitando en él para ver cómo hacer alianzas y salir entre todos bien; bien por la paz de este país, bien por las condiciones económicas, pero también bien por el cuidado de la naturaleza” Palabras de Lorena Duque Gómez cofundadora de la Reserva Natural Zafra, quien junto a Edison Arboleda, compartieron su experiencia en el marco de la estrategia BancO2, una iniciativa de Masbosques que busca conectar empresas con comunidades rurales en pro de la conservación.

Entre las conclusiones del evento se resaltó la importancia de implementar procesos sostenibles dentro de las organizaciones para transformar el qué hacer y no como una tendencia más, así lo expresó Jaime Andrés Urrea director Ejecutivo Masbosques “La conclusión es que la Sostenibilidad no hace parte del negocio; es el negocio y las empresas hoy en día, deben pensar en la sostenibilidad no como moda, no como cumplimiento de un requisito legal… Hoy la Sostenibilidad pretende recuperar esa deuda con el ambiente y con las comunidades rurales, es el llamado a las empresas…Y ahí estamos nosotros como Masbosques para que eso sea posible a través de las alianzas.”

El evento culminó con un llamado a la acción, donde se invitó a los asistentes a seguir integrando la sostenibilidad como un pilar fundamental de sus estrategias empresariales, creando un futuro más justo y equitativo para todos.

Masbosques:

La organización ha logrado vincular a su estrategia Banc02 más de 22.000 comunidades rurales, hemos restaurado más de 5.412 hectáreas, con la siembra de 7.154.029 árboles en 28 departamentos de todo el país. También hemos conservado más de 433.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos en 33 departamentos de todo el territorio nacional con 27 autoridades ambientales y 10 gobernaciones. Solo en la región de la Amazonía conservamos 1.447.526,28 ha de bosques con la implementación de proyectos REDD+ de la mano de 88 comunidades indígenas.

