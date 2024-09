En 2024 le han quitado la vida a 300 mujeres en el país: en Antioquia van 44 víctimas

El más reciente caso de presunto feminicidio sucedió en el municipio de Yarumal, donde una mujer de 33 años fue asesinada, al parecer, por su pareja con un arma cortopunzante, el presunto homicida también se suicidó. Este caso también se suma al de una bailarina en Bello, ocurrido hace dos años y en el que aún la familia clama por justicia.

Aunque de puertas para afuera todo parecía normal, de puertas para adentro no lo era.

En 2018 Natalia terminó esa tortuosa relación y ese mismo año, su ex pareja la intentó asesinar, lo denunciaron pero nada sucedió. En el 2019, el segundo intento de homicidio llegó y en 2022 Natalia fue asesinada.

Dos años después, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación, según sus familiares ya van dos años de impunidad.

El tío de Natalia, Diego Sánchez, dijo que “nosotros ya tenemos una persona sospechosa del hecho, fue el que asesinó a mi sobrina, pero la Fiscalía todavía no nos ha dado esa claridad de saber si ellos también tienen esa misma línea de investigación ”.

Como Natalia, en Colombia, solo en este 2024 han asesinado a 300 mujeres de manera violenta y se han conocido 11.505 casos de violencia de pareja, principalmente en mujeres entre las edades de 20 a 44 años de edad.

Para Luis Gómez Castrillón, abogado penalista, la primera red de apoyo para una mujer víctima de cualquier tipo de violencia debería ser su familia, porque denunciar, también trae consigo una recriminación social.

Además, Gómez señala que “encontramos dos problemas en nuestra realidad judicial, la primera es que sí hay una revictimización por algunos funcionarios con ciertos comentarios, y lo más importante ahí es lo que ahora se ha entrado a discutir que es la perspectiva de género, no solamente en la fase de investigación sino en la fase de valoración de la prueba”.

Comentarios sexistas como “a usted le pasó eso por vestirse así” o “eso hace parte de la relación”, son algunas de las microagresiones que agudizan este problema.

Catalina Saavedra, directora del Colectivo de Mujeres Copacabana, explicó que “hoy las mujeres no nos quedamos calladas, hoy las mujeres hemos tenido la valentía, primero, de reconocer y de no normalizar ciertos actos que en la historia nos dijeron que no eran violencia”.