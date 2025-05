En el Suroeste, después de casi un mes de trabajos intensos, el paso para todo tipo de vehículos fue habilitado en el kilómetro 36 de la vía Medellín–Quibdó.

La movilidad hacia el Suroeste antioqueño se normaliza progresivamente gracias a la habilitación del paso vehicular en el kilómetro 36 de la vía Medellín–Quibdó, específicamente en el sector conocido como El Barroso, jurisdicción del municipio de Salgar. El anuncio lo hizo el Instituto Nacional de Vías, tras confirmar la remoción de cerca de 23.000 metros cúbicos de material que bloqueaban el corredor desde el pasado 7 de mayo.

En este tramo, clave para la conectividad entre Antioquia y el Chocó, se registró un movimiento en masa que obligó a implementar paso controlado por casi un mes. Sin embargo, gracias al trabajo articulado entre el Invías y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, hoy los viajeros pueden circular de forma continua en las mañanas, y con una jornada extendida este lunes festivo 2 de junio, cuando se permitirá el tránsito entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. por esta zona del Suroeste.

“Tenemos muy buenas noticias para el Suroeste y para todos los antioqueños que este fin de semana con festivo van a visitar esta subregión. El Invías anunció que se modifican las condiciones de tránsito en El Barroso, lo que significa paso habilitado todos los días en las mañanas y durante toda la jornada del lunes festivo”, celebró el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango.

La habilitación del paso en el Suroeste es un alivio para el comercio, el transporte y el turismo local, especialmente en un puente festivo en el que se espera una alta afluencia de viajeros. No obstante, las autoridades departamentales insisten en la importancia de acatar las normas de tránsito y mantener una conducción responsable, en especial por tratarse de una zona que aún está en proceso de estabilización.

La Gobernación de Antioquia también informó sobre otras medidas operativas en la vía Pacífico 1. Este sábado 31 de mayo se aplicará restricción para vehículos de carga iguales o superiores a 3,4 toneladas, desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., y nuevamente el lunes 2 de junio, de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Además, se implementará un reversible entre los sectores Camilo C y Primavera, sentido sur–norte, tanto el domingo 1 como el lunes 2 de junio, entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.

La Gobernación invita a los viajeros a aprovechar la reapertura de las vías y recorrer las subregiones del departamento, en especial el Suroeste, a disfrutar de su oferta natural, cultural y gastronómica. Al mismo tiempo, hace un llamado a respetar las indicaciones de las autoridades viales, recordando que la seguridad en carretera es una responsabilidad compartida.

