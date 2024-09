En Envigado hay buen ambiente para recibir a Millonarios

Envigado y Millonarios jugarán un partido de necesitados

El equipo naranja no pudo sumar en la última jornada ante el Once Caldas y su rendimiento ha sido irregular en esta temporada. Envigado espera por Millonarios, un rival que siempre lo ha complicado en el Campín y también en el Parque estadio, pero en esta oportunidad la cantera de héroes recibirá la visita de un equipo capitalino que no la pasa bien en el campeonato. Situación que incrementará la presión en ambos equipos para el partido del domingo porque ambos llegarán con la necesidad de lograr un buen resultado.

El empate no le sirve a ninguno de los dos, el naranja por ser local tendrá que salir a atacar para no ceder puntos en casa y el conjunto capitalino deberá hacer lo mismo porque en la Liga acumula cinco partidos perdidos de manera consecutiva.

El partido entre Envigado y Millonarios está programado para este domingo a las 2:00 de la tarde en el Parque estadio.

