En el municipio de Itagüí apuestan por una estrategia mundial para erradicar el dengue

A pesar de que en Colombia cada vez son más los casos de contagio por el auge del dengue, Itagüí, en el Sur de Valle de Aburrá, lleva cerca de 8 años sin un brote mayor.

Dicho resultado, en gran parte, es por la participación de este municipio en el proyecto de control biológico con Wolbachia del World Mosquito Program, que es operado por la Universidad de Antioquia.

Esta innovadora estrategia consiste en liberar mosquitos infectados con la bacteria «Wolbachia» para que se apareen con los mosquitos silvestres y transmitan la bacteria a las próximas generaciones de la especie, consiguiendo así una población de mosquitos que no puedan transmitir dengue, zika o chikungunya.

Ana María Quiroz, funcionaría de la Secretaría de Salud y Protección Social de Itagüí, dijo:

«Nosotros no somos un municipio en brote a pesar de que somos endémicos, pero los invitamos a que realicen también ustedes las estrategias de cuidado, de no mantener aguas estancadas, no aguas en llantas, y todos los casos que ustedes vean, por favor reportarlos».