En Ituango reconstruirán la vía El Aro

Como parte de la reparación a las víctimas de la violencia en el corregimiento de El Aro de Ituango en marzo iniciará la construcción de la vía el aro, con la que se busca cumplir una deuda histórica con esta comunidad y que puedan contar con una vía que les permita acercarse a la zona urbana y generar oportunidades laborales.

El próximo 14 de marzo iniciara la construcción de la vida de acceso al corregimiento el Aro en Ituango, Antioquia, según la Unidad para las Victimas los habitantes del sector, esperaron esta reconstrucción durante 26 años.

Esta será una vía terciaria para el transporte vehicular, de pasajeros y carga.

Se plantea que esta reconstrucción será en dos etapas, la primera empieza con la apertura de la obra por parte de EPM , ellos financiarán la obra y la construcción de los primeros 2,9 km de vía industrial en el sector conocido como Palo de Mango, entre Puerto Valdivia e Ituango.

La segunda fase será con la financiación del Ministerio de Transporte, que construirá los 5,2 kilómetros restantes para completar un total de 8,1 kilómetros hasta el centro del corregimiento.

El 22 de octubre de 1997, paramilitares asesinaron y torturaron a 12 campesinos del Aro, los hicieron pasar por guerrilleros y desplazaron a algunas familias.

Claudia Vallejo directora de la Unidad par las Victimas en Antioquia menciono que este plan da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del reconocimiento de las victimas de las masacres de El Aro y La Granja.

Tulio Mejía Líder Comunitario El Aro comentó “la vía da mucha importancia porque después de tener la vía yo creo que ya no habría en esta excusas de decir no es que en el aro no hacemos un mejoramiento vivienda porque es muy difícil la entrada de material”.

