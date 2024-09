En Jericó, autoridades ambientales rescataron a una Lora Frente Amarilla

En la mañana del 5 de marzo, se realizó la incautación de una Lora Frente Amarilla en zona rural de Jericó, Antioquia.

El rescate se dio específicamente en la vereda Puerto Arturo, como parte de la estrategia institucional para la protección del capital natural mediante acciones de control y prevención.

Esta ave fue dejada a disposición de Corantioquia.

Recuerde que también puede apoyar a las Autoridades Ambientales y Policías en los programas de rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre: no comercialice con fauna silvestre, ni con productos derivados de ellos como pieles, aceites, carne, entre otros.

“Si protegemos los ecosistemas naturales, no solo se protege la fauna propia de cada hábitat en particular, si no, que se conservan adecuadamente otros elementos generadores de vida como son: agua y la calidad de vida”.

