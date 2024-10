En la ‘cárcel de la muerte’, en Puerto Triunfo, falleció otro recluso en las últimas horas

Es preocupante la situación que se vive dentro del establecimiento penitenciario de Puerto Triunfo, un centro de reclusión donde son constantes las denuncias por parte de familiares de personas que están allí recluidas. En las últimas horas, Hora 13 Noticias conoció que otro recluso había fallecido.

Según testimonios de personas cercanas al caso, las posibles causas del deceso podrían estar relacionadas a un estado de desnutrición severa, situación similar a la de las otras muertes que se han presentado en la cárcel El Pesebre.

El recluso se encontraba en el patio 10, aislado y con quebrantos de salud. Condiciones que más reclusos reportan según las denuncias, pues dentro del establecimiento hay gran población que presentan cuadros de tuberculosis y enfermedades a causa del consumo excesivo de estupefacientes.

Frente al nuevo caso presentado en el penal, el Defensor de Derechos Humanos para Personas Privadas de la Libertad, Jorge Carmona, expresó que es alarmante las condiciones en las que esta población permanece allí. Según el Defensor, El Pesebre, no cuenta con agua potable.

Hace dos meses, Defensores de Derechos Humanos realizaron una visita y evidenciaron las precarias condiciones del centro penitenciario. Ante esto solicitó una reunión con la nueva Ministra de Justicia y el director de la Uspec.

“Por favor pongan la lupa a lo que está pasando en puerto triunfo, llevó varias veces que le he manifestado la intención de reunirme nuevamente con el director de la uspec pero no he tenido ninguna respuesta, esto se soluciona con voluntades, sin voluntades es imposible”.