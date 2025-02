En La Floresta están estrenando cancha. La Alcaldía hizo entrega de la renovación

Renovada cancha de fútbol en La Floresta beneficiará a 8.000 personas

La Alcaldía de Medellín entregó la renovación de la cancha de fútbol en grama sintética de la Unidad Deportiva La Floresta, un espacio de 4.038 metros cuadrados que impacta a 12 clubes deportivos y es frecuentado por usuarios de práctica libre. La inversión en obras e interventoría superó los 1.771 millones de pesos.

El proyecto incluyó el cambio completo de la grama sintética, la adecuación del cerramiento, revisión y reparación de porterías, mejoras en drenajes, cajas y cárcamos. Además, se realizaron labores de limpieza en zonas verdes y pintura en distintas áreas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la importancia del deporte, la educación y la cultura en la formación de niños y jóvenes. Durante la entrega, hizo un llamado a la comunidad a aprovechar los espacios públicos y mantenerse alejados de las drogas.

“Yo no me voy a cansar de decirle a nuestra niñez y juventud, que jamás prueben las drogas. Ustedes han ido por las calles de Medellín y, a veces, ven que hay personas en situación de calle. Esas personas en algún momento fueron niños como ustedes, que muchas jugaban fútbol, tenis, otras bailaban y tenían sueños, pero terminaron en las calles, porque probaron las drogas y no fueron capaces de salir de ahí. Hay personas en Colombia que se dedicaron a romantizar el uso de drogas, como si fuera algo bueno”, afirmó el Alcalde.

El Distrito recuerda a los usuarios la importancia de respetar las normas establecidas para el adecuado uso de estos espacios, garantizando su mantenimiento y disponibilidad para futuras generaciones.

