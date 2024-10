En Medellín, familiares de víctimas de homicidios, son acompañados en temas psicosociales y fúnebres

Perder un familiar es un estado doloroso por el que pueden pasar los familiares, ahora, mucho más cuando se trata de un homicidio que cegó la vida de esa persona. Es por eso que desde la administración de Medellín, por medio de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se brinda acompañamiento total y permanente durante ese momento.

“El de Derechos humanos me colaboraron para entregarme el hijo mío y me siento muy agradecida porque al menos tuve de que me le dieran sana sepultura, y estoy muy agradecida por que yo creía que no iba a encontrar la forma de enterrarlo”, manifestó Betty Pérez, familiar de una víctima de homicidio.