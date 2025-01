En Medellín, hombres en moto dispararon contra seis personas que celebraban el año nuevo, una de las víctimas falleció

En la madrugada del 1 de enero, seis personas fueron atacadas por hombres que iban en moto en un sector del Doce de octubre, en Medellín. Una de las víctimas, una mujer, murió después de ser atendida en un hospital, mientras que otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la Policía ya tiene identificados a los responsables del ataque, quienes serían parte de una banda criminal. “Ya se tienen identificadas a las personas que generaron este hecho criminal, y mi mensaje a esta estructura es claro: criminales, es muy claro. Nosotros no vamos a descansar y los vamos a seguir persiguiendo porque no puede ser que la gente no pueda estar tranquila a causa de estos criminales”, aseguró Gutiérrez.