En Medellín se realizará el “She Is Global Forum”, un evento para fortalecer la equidad de género

Representantes activistas buscan inspirar y educar a los asistentes

La fundación She Is en conjunto con organizaciones aliadas, la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, realizaran un evento que visibiliza la autonomía económica de las mujeres, el emprendimiento y empleo y la equidad de género, entre otros temas.

El foro es gratuito y tanto mujeres como hombres pueden asistir

El foro se realizará entre el 8 y 9 de agosto en el gran salón centro convenciones, en Plaza Mayor. El evento tiene como temática central las conquistas, los retos de mujeres y hombres en pro del desarrollo sostenible con equidad de género.

Algunas de las personalidades que harán parte del evento son Yalitza Aparicio -Actriz y Activista indígena Mexicana, Adriana Macías – Conferencista internacional y escritora motivacional, Pashtana Durrani – Fundadora LEARN Afganistán, Latanya Mapp – CEO Rockefeller Johanna Bahamón – Fundadora/Presidenta Fundación Acción Interna, entre otras personalidades representativas.

En el “She Is Global Forum” los speakers o representantes activistas buscan inspirar y educar a los asistentes a través de paneles, conversatorios, talleres certificados e intervenciones individuales.

Según Nadia Fernanda Sánchez Gómez, presidenta de la Fundación She Is “esta edición seguirá fomentando la promoción de proyectos de innovación social que impulsen la equidad de género y seguirá fortaleciéndose como un ecosistema que le permita a las empresas y organizaciones posicionarse y apostar al desarrollo de oportunidades que se traduzcan en posibilidades para la mujer. Este espacio apostará al poder del cambio, brindando un escenario para que muchas mujeres puedan mostrar, no solo su protagonismo en historias de lucha personal, sino profesional”.

