En Medellín se realizó homenaje a la memoria de las víctimas fallecidas en accidentes viales

El Día Mundial de las víctimas de Siniestros Viales tuvo su apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín

La memoria de los fallecidos en eventos de tránsito tuvo un homenaje en el cual se buscaba honrar la vida de estas personas y concientizar el cuidado de la vida en las vías, a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales se sumó la Alcaldía de Medellín, que con un gesto de solidaridad con las familias de las víctimas homenajeo a los fallecidos dejando el mensaje de ´Ese día´ como el momento en que cambió sus vidas por la pérdida de un ser querido.

«Quisiéramos que ese dolor que ellos sintieron no se vuelva a sentir. Por favor, cuídense en las vías. Hay hechos como colocarse el casco, abrochárselo, respetar un semáforo, marcar un pare o no transitar al lado de un vehículo pesado que marcan la diferencia. Nuestro principal objetivo no es sancionar a la gente, es cuidarla. Queremos que cada vez haya menos lesionados y menos muertes, pero requerimos de su compromiso», Mateo González Benítez, Secretario de Movilidad de Medellín.

En el evento se dieron testimonios de reflexión por parte de familiares y amigos de las víctimas, donde se dejó la consigna del cuidado y prevención en las vías es clave para preservar la vida, además en lo que va del 2024 se han realizado más de 777 intervenciones por parte de la Secretaría de Movilidad, psicología 287, área social 230 y área jurídica 260 por incidentes viales.

Le puede interesar: