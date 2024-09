En San Javier realizarán velatón para exigir justicia por el menor asesinado Alexis Gómez

Con una velatón, familiares y conocidos del menor Alexis Gómez Carmona, presuntamente asesinado por un miembro de la comunidad LGTBIQ +, buscan conseguir justicia, luego de conocerse que una jueza le otorgaría la libertad al señalado por vencimiento de términos.

Cabe recordar que el menor Alexis Gómez, de la comuna 13-San Javier, fue hallado sin vida el pasado 11 de junio de 2023 en zona boscosa del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. El señalado de este crimen fue ´Natalia´miembro de la comunidad LGTBIQ+, quien era su vecino. Tras un año, cuando se creía que se estaba haciendo justicia por este caso, se dio a conocer que el presunto asesino podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

“Con esa decisión, me siento muy triste porque la juez tomó una decisión que no debía, porque en la calle hay un presunto, que quiere hacerle más daño a los niños y no quiero que esto continúe, quiero que esto pare y que él pague por lo que le hizo a mi hijo”, señaló Claudia Cardona, madre de Alexis Gómez.