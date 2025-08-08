¡En solo una semana! Autoridades detectaron 48 alertas e impidieron el ingreso de cuatro extranjeros

Un equipo especializado monitoreó 294 vuelos internacionales y realizó verificaciones a 447 pasajeros

La fuerza de tarea creada para garantizar la seguridad durante la Feria de las Flores en Medellín ha logrado importantes resultados en sus primeros siete días de operaciones. Esto como resultado de un esfuerzo coordinado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales.

Entre el 1 y el 7 de agosto, las autoridades lograron identificar 48 alertas relacionadas con flujos de imágenes con contenido sexual de menores de edad en entornos digitales.

El operativo incluyó la revisión de 284 vuelos internacionales y la verificación de 447 pasajeros mediante la herramienta NCMEC, especializada en la protección infantil, y otros sistemas de control como los de Interpol. A lo largo de la semana, las autoridades también intervinieron 34 viviendas turísticas, suspendiendo tres de ellas por no cumplir con los requisitos legales establecidos.

En conjunto con agencias internacionales como HSI, las autoridades de también lograron inadmitir a tres ciudadanos estadounidenses con alertas activas en la plataforma Angel Watch y a un chileno detectado en procesos internos de control.

La articulación entre las autoridades locales e internacionales sigue siendo fundamental para asegurar que los eventos masivos, como la Feria de las Flores, se desarrollen sin incidentes y con el máximo nivel de seguridad para todos.

