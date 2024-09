En su regreso a la Liga, Atlético Nacional visita al actual campeón de Colombia en busca de una victoria

El conjunto ‘verdolaga’ se enfrentará ante Bucaramanga partir de las 8 de la noche en el Estadio Américo Montanini

Atlético Nacional superó en un partido apretado la fase de octavos de final de la Copa Colombia. El verde espera rival para la siguiente fase, mientras eso pasa, intentará ponerse al día en la Liga y hoy, con la idea del triunfo, el cuadro verde visita al Atlético Bucaramanga por la fecha 11 del campeonato.

Los dirigidos por el entrenador Efraín Juárez, conocen las cualidades del equipo rival y por eso, el planteamiento debe ser minucioso si no quieren pasar una mala noche en tierras santandereanas. El equipo, con paciencia, buscará hacerse con un resultado a favor.

“No va a ser fácil, va a ser un partido complicado, ellos están en su casa nosotros intentar hacer lo que venimos haciendo cada partido intentando proponer nosotros el juego saliendo a ganar obviamente pero con las precauciones también es un gran rival”, expresó el defensor central de Nacional, William Tesillo.

El cuadro antioqueño no juega por Liga Colombiana desde el 31 de agosto cuando visitó a Jaguares de Córdoba y obtuvo una victoria por 2 a 0 contra ‘Los Felinos’, no obstante, en esa ocasión el equipo verde ya no contaba con Pablo Repetto. El turno será para el mexicano Juárez que llegó al ‘Bicampeón de América’ en busca de buenos resultados pero con una idea de juego.

“Hay que ser pacientes, ser muy inteligentes, sabemos el gran grupo que tiene Bucaramanga, es un equipo aplicado y bueno creo que puede ser muy importante tener paciencia y buscar los espacios para poder hacerles daño”, declaró Sebastián Guzmán, jugador de Atlético Nacional.

En su última visita al Estadio Departamental Américo José Montanini de Bucaramanga, Atlético Nacional logró un empate y en el historial más reciente, los antioqueños no pierden contra los felinos desde hace dos años en condición de visitante.

El partido se disputará a las 8:10 p.m. de la noche en la ‘Ciudad Bonita’ del departamento de Santander. Nacional no contará con Edwin Cardona, David Ospina, Kevin Parra, Juan José Arias y Simón García por lesión, pero tendrá el regreso de ‘Chipi chipi’ Castillo en el pórtico verdolaga.

