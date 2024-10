Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en río de Andes: tendría entre 25 a 30 años

El hombre fue hallado con sus pertenencias

El pasado domingo 24 de marzo en el municipio de Andes encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río San Juan, en el sector San Luis.

Los bomberos hicieron el rescate del cuerpo y luego el CTI realizó la inspección del cuerpo y llevó a cabo las labores judiciales.

Aún no se conoce la identidad del hombre, pero tendría entre los 25 a 30 años, no se conocen las causas de su muerte, pero según la inspección, el hombre no presentaba heridas con arma de fuego, ni heridas con arma cortopunzante, solo presentaba pequeñas laceraciones que podrían haberse dado por el trayecto que recorrido en el rio y un golpe en la cabeza.

El hombre tenía todas sus pertenencias y dinero, per no presentaba documentos de identificación con los cuales se podría identificar.

Las autoridades tienen como primera hipótesis que el hombre se habría caído al rio de forma accidental, pero el hecho es materia de investigación.

