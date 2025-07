Entró a un edificio, disparó y luego acabó con su vida: tiroteo en Manhattan deja cuatro muertos

Un hecho de violencia perturbó la tranquilidad de los estadounidenses. Un hombre armado con un rifle de asalto entró en un rascacielos en Manhattan y comenzó a disparar, en medio del fuego, cinco personas fueron baleadas, pero cuatro perdieron la vida, entre ellos, un miembro del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:20 hora local, en el edificio 345 de Park Avenue, Manhattan, en el corazón de Nueva York. Un hombre posteriormente identificado como Shane Tamura, entró al edificio y abrió fuego en el vestíbulo antes de tomar el ascensor al piso 33 para continuar el ataque.

🇺🇸 A shooting has been reported in Manhattan, New York, at the 345 Park Avenue skyscraper. The shooter reportedly wore a bulletproof vest. pic.twitter.com/AH0ds1OhXT

Este hecho dejó cuatro personas muertas, incluyendo un policía de la ciudad de Nueva York, de 36 años, quien cumplía un turno de seguridad. Las otras tres víctimas no han sido identificadas.

