Envigado cayó ante Santa Fe en Bogotá

Envigado comenzó ganando con este gol de Geindry Cuervo al minuto 14 del primer tiempo, pero los errores individuales en el equipo naranja le dieron vida al Independiente Santa Fe.

“Hoy no fue la mejor tarde de Parra, venía siendo figura continuamente, arrancó el torneo muy bien con Equidad, hoy no le salieron las cosas, las decisiones que tomó no fueron acertadas, pero la intención fue lo que provocamos”, afirmó Dayron Pérez, técnico de Envigado.

A Envigado le cuesta sostener resultados y en este inicio de temporada tuvo falencias que ya había mostrado el año anterior.

“si ves los goles de pronto fueron por desatenciones nuestras o algún error individual de nosotros, pero ninguno fue por alguna jugada elaborada de ellos, entonces yo creo que los pequeños detalles son donde se saca el resultado, eso es lo que tenemos que mejorar”, expresó Santiago Noreña, jugador de Envigado.

En la tercera fecha de la Liga el conjunto naranja se medirá ante el Boyacá – Chicó en el Parque Estadio.

