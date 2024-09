En Envigado hay un pajarito con gustos exclusivos: no se pierde los platos de un reconocido chef

En la Transversal Intermedia de Envigado, un visitante inusual ha llamado la atención de los vecinos. Un pajarito (Momotus momota), conocido como Barranquero o La Soledad, ha establecido una curiosa rutina: todos los días se posa en la casa del chef Canelo, atraído por los platos exclusivos que prepara, en especial el brisket.

Lea también: Video| ¡Hermosas! Trio de guacamayas bandera sobrevolaron y jugaron cerca a unidad residencial de Robledo

Canelo (@canelodaniel), reconocido en redes sociales por su habilidad culinaria, le contó a Hora 13 Noticias que este particular visitante lo sorprende a diario. “Si él llega, se me queda mirando desde el árbol o entra a la sala. Si no le hablo, no me dice nada, pero cuando empiezo a hablar, él me responde con su ta ta ta ta ta ta,” relata el chef, quien ha convertido sus encuentros en un momento especial del día.