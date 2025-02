Envigado se ilusiona con otra victoria en la Liga. Las Águilas visitan a Fortaleza

Hoy se jugarán dos partidos de la quinta fecha de la Liga del fútbol colombiano

Envigado ganó su primer partido del año en la fecha anterior ante La Equidad y el equipo está con el ánimo por lo alto para recibir la visita del Deportivo Pasto. En el equipo naranja van paso a paso y son conscientes de la importancia de sumar en casa ante el conjunto volcánico para que la victoria de la semana anterior en Bogotá tenga más relevancia en este inicio de la Liga.

El compromiso entre la ‘Cantera de Héroes’ y el equipo pastuso comenzará a las 4:00 de la tarde en el Parque estadio.

Las Águilas Doradas volaron a la capital

El otro equipo antioqueño que jugará hoy será Águilas, los de Rionegro no han ganado en la Liga de este año y en tres compromisos disputados suman el mismo número de empates. El conjunto dorado no se quiere alejar del grupo de los ocho y sabe que tiene que comenzar de a tres para no colgarse en el campeonato, el partido de esta noche ante Fortaleza será una nueva oportunidad para buscar una victoria.

El juego entre Fortaleza y Rionegro Águilas comenzará a las 8:10 de la noche en el estadio de Techo en Bogotá.

Más información deportiva en Hora 13 Noticias

Le puede interesar: