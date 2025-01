“Envuelto en lonas y amarrado con cuerdas”: Nuevos detalles de la muerte Kevin Bocanegra en el Parque Los Nevados

Kevin Bocanegra falleció el 31 de diciembre de 2024

Una excursión que prometía ser una aventura más, terminó en una tragedia, Kevin Bocanegra, un joven abogado de 25 años, falleció el pasado 31 de diciembre mientras realizaba una excursión en el Parque Nacional de Los Nevados. Su novia, Jois Ramírez, quién también participó de la excursión revela nuevos detalles de la tragedia y expresa que hubo negligencia por parte del profesional que los guió en el recorrido.

A finales de diciembre de 2024, Kevin Bocanegra, su pareja Jois Ramírez y su suegra Julieth Ordoñez, adquirieron un paquete turístico por el que pagaron $1.301.000 cada uno, para ir al Parque Nacional de Los Nevados del Tolima.

Según relatos en el podcast ´Más allá del silencio´, su novia Jois Ramírez, el paquete turístico se los vendió un primo de Kevin identificado como Óscar Apolinar, un supuesto guía profesional, pues luego se enteraron que no estaba certificado por el Parque ni por la agencia en la que trabajaba ´Transpáramo Viva Vivir Uno´.

La expedición inició el 28 de diciembre en el Valle de Cocora con un grupo de 12 personas y finalizaría el 2 o 3 de enero. En medio de la travesía, Kevin empezó a presentar problemas de salud que le impidieron seguir avanzando.

“Notifica al grupo y a Óscar que se sentía mal. Ahí ya sus síntomas de gripa habían avanzado, entonces ya tenía malestar general, dolor en el cuerpo, pero nadie le prestó atención. Él sentía congestión y lo relacionó siempre con una gripa y así fue como también el guía lo hizo saber y lo dio por entendido. Óscar era el que tenía una gripa grave en ese momento; unos síntomas bastante fuertes. Pero nunca nos indicaron que había la posibilidad de parar”, indicó Jois.

Pasaron las horas y la salud del joven empeoró y no recibió ayuda profesional.

“Entro un momento a la carpa a terminar de organizar las cosas y Kevin está recostado de medio lado en el suelo de la carpa, con los ojos cerrados y veo cómo sale mucho líquido de su nariz. Lo tenía cristalizado en su bigote, era amarillo y estaba regado sobre la carpa, como si se hubiese regado una botella de agua”, agregó Jois.

La salud de Kevin no mejoraba y trataron de sacarlo del lugar en un caballo pero fue demasiado tarde, el joven estaba inconsciente y se supone que lo llevarían a una finca llamada La Playita, donde recibiría los primeros auxilios, pero no aguantó y murió. El cuerpo fue llevado a una finca llamada La Primavera, donde Jois y Julieth no las trataron de la mejor manera y les indicaron que abandonaran el lugar junto al cuerpo del joven.

«Yo intuí que quizás ellos querían evitar el escándalo porque había mucho turista. Yo necesitaba ver a Kevin y ver que estaba bien (…). Cuando llegamos a la puerta yo me salí, ella me intentó tomar a la fuerza y yo le grité, ‘nadie tiene el derecho de esconderme lo que está pasando’. Y cuando volteo a ver, había un establo donde llegaban los arrieros con sus caballos y estaba Kevin envuelto en lonas, amarrado con cuerdas. A mi mamá sí le permitieron ver a Kevin», narró Jois.

Finalmente, sobre las 10:00 p.m. Jois y Julieth tuvieron que abandonar la finca mientras un caballo llevaba el cuerpo de Kevin hasta el Valle del Cocora, lugar donde llegaron las autoridades para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

