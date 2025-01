Epa Colombia llora en redes tras conocer la sentencia que la llevará a prisión

Daneidy Barrera Rojas, conocida en el mundo digital como Epa Colombia, deberá cumplir una condena de 5 años y 2 meses de prisión después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su sentencia. La joven fue hallada culpable de varios delitos, entre ellos daño en bien ajeno y perturbación en el servicio público, derivados de un video que publicó durante las protestas sociales de 2019 en el que aparece destruyendo una estación de Transmilenio.

Este fallo también incluye la inhabilitación para el ejercicio de su labor como influencer, lo que afectará su presencia en redes sociales durante el tiempo de su condena. Epa Colombia, quien cuenta con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, ha construido un imperio empresarial que involucra productos de belleza y salones, pero ahora se enfrenta a un futuro incierto.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Epa Colombia relató entre lágrimas el momento en que fue informada sobre su orden de captura: “Ay, amiga! Estoy muy triste. Vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día. Iba saliendo ya para mi casa cuando me pararon, amiga. Me dijeron que tenía una orden de captura, y me iban a arrestar. Les pedí que me esperaran a que mi abogado llegara, y lo único que hice fue empujarlos porque me estaban agarrando. Ahora la policía está afuera de mi peluquería, amiga. Ha sido muy difícil salir de esta situación”, comentó visiblemente afectada.