EPM celebra 70 años de transformación con 70 historias que marcaron a Colombia

Innovación, sostenibilidad y bienestar: el legado de EPM en sus siete décadas de servicio

Este miércoles 6 de agosto, EPM conmemora siete décadas de historia, innovación y servicio con una iniciativa especial: “70 años contados en 70 historias”, un recorrido que revive los hitos, personajes y proyectos que consolidaron a la empresa como líder en servicios públicos en Colombia.

Desde su creación, EPM ha sido pieza clave en la industrialización de Antioquia gracias a su liderazgo en la generación de energía. También ha mejorado la calidad de vida de millones de personas con la potabilización del agua, el tratamiento de aguas residuales y la masificación del gas natural, un energético limpio, económico y seguro.

A lo largo de estos 70 años, EPM ha marcado hitos históricos en el país: fue pionera con el primer parque eólico, los pilotos de energía solar y la implementación del primer carro solar en Colombia. Además, ha impulsado servicios como el agua y energía prepago, estaciones de carga para vehículos eléctricos y espacios ciudadanos como las UVA.

Otros logros incluyen el programa Aldeas, que construye viviendas con madera reutilizada de los embalses; la primera planta de biometano; paneles solares flotantes; acueductos aéreos y soluciones solares rurales. También destacan los emblemáticos Alumbrados Navideños de Medellín, símbolo de unión y tradición que ha llegado a diferentes municipios con el concurso “Encendamos la alegría”.

Además, EPM es reconocida como la empresa del siglo XX en Colombia, y continúa su evolución con un propósito claro: prestar servicios públicos con calidad, cobertura y sostenibilidad, impulsando el desarrollo regional y mejorando la vida de millones de personas.

