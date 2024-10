“EPM es y seguirá siendo 100 % pública”: Alcalde de Medellín sobre la venta de acciones en UNE

El Alcalde de Medellín se reunió en la mañana de este 22 de julio ante el Concejo, para presentar un proyecto de acuerdo para enajenar las acciones en UNE.

El mandatario enfatizó que los recursos que se generen por la enajenación no se convertirán en plata de bolsillo para el Distrito, sino que se incorporarán al presupuesto de EPM.

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga expuso este lunes ante los concejales su propuesta de enajenación de las acciones de EPM en UNE-Tigo. El alcalde explicó que si el Concejo aprueba la enajenación de las acciones, el paso siguiente será la venta de las mismas, y que de su valoración se encargará una firma independiente.



De aprobarse, la enajenación se realizará conforme a estudios técnicos, bajo principios de democratización, preferencia, protección al patrimonio público y continuidad del servicio.

“Si se aprueba el proyecto y se concreta el proceso, los recursos de la venta no vendrán al Distrito, porque nosotros tenemos el plan de desarrollo ya aprobado por el Concejo. Estos no son recursos para financiarlo. Queremos que los recursos pasen a EPM y se conviertan en un fondo, para que este no se vuelva plata de bolsillo y llevemos a Medellín a otro nivel”, puntualizó Federico.