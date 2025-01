Es necesaria la donación de sangre en Antioquia: el llamado lo hacen los hospitales

El llamado es a la donación libre y voluntaria de sangre para las personas que requieran en los hospitales de Antioquia

En medio de las fiestas de fin de año y arrancando el 2025, el Hospital San Vicente Fundación Medellín hace un llamado urgente a los ciudadanos para que donen sangre, un gesto que es clave para atender a cientos de pacientes en Antioquia: emergencias, cirugías complicadas y tratamientos crónicos dependen de esas donaciones.

Lina María Álvarez, líder del Banco de Sangre del Hospital, confirma que el año pasado lograron un promedio de 950 a 1.000 donantes al mes, pero diciembre quedó flojo, con solo 864 donantes, una cifra preocupante porque la demanda de sangre es altísima en esta época, sobre todo para niños con cáncer, quienes necesitan más de 360 hemocomponentes al mes: «Un paciente de 60 años que

ingrese al Hospital por un accidente de tránsito grave, podría requerir la transfusión de hasta 20

unidades de hemocomponentes para estabilizarlo, una hazaña posible solo gracias a las reservas

disponibles en la institución. Así como esta realidad, cada día somos testigos de historias

conmovedoras, especialmente en la población pediátrica; niños en tratamiento oncológico o que

requieren trasplante de médula ósea dependen de transfusiones para mantenerse estables y

mejorar su calidad de vida”.

Un dato: una sola donación puede salvar hasta tres vidas, y no es solo para cosas extremas como accidentes o trasplantes; también ayuda a pacientes oncológicos o personas con enfermedades graves.

requisitos para donar sangre

Usted puede ser apto para donar si tiene entre 18 y 60 años (65 si ya has donado antes), no haberse hecho tatuajes ni acupuntura en los últimos 6 meses, tener una pareja sexual estable en los últimos 6 meses y que durante los últimos 4 meses no haya visitado zonas de malaria o paludismo.

Le puede interesar: