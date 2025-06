«Eso no es un hincha»: detienen a hombre que atacó el bus de Millonarios en su llegada al estadio

Este lunes, el bus del equipo Millonarios fue atacado cuando ingresaba al estadio Atanasio Girardot en Medellín. Un hombre de 30 años lanzó una piedra y activó un extintor, lo que rompió una ventana del vehículo y provocó la caída de dos policías que escoltaban al equipo. Por suerte, ningún jugador resultó herido.

La policía capturó al agresor de inmediato. Será procesado por los delitos de lesiones personales, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

El ataque fue rechazado por las autoridades y por el alcalde de Medellín, quien pidió castigos ejemplares para quienes dañan la paz del fútbol.

Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado.

No más violentos.

Ese no puede ser considerado como hincha.

Dañan la fiesta del fútbol.

No hay jugadores heridos.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 17, 2025