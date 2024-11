«Eso ya no es problema mío» La vicepresidenta Francia Márquez enfrenta nueva polémica

Ante la polémica el debate de control sobre el presupuesto del Ministerio de Igualdad tuvo que ser reprogramado

La vicepresidenta Francia Márquez, protagoniza una nueva polémica, ahora por unas declaraciones que realizó en medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la tarde de este pasado miércoles 21 de agosto.

En el lugar, se esperaba tener una respuesta sobre el presupuesto que le corresponde a su Ministerio de la Igualdad en el presente año, y se alegaba además, que no se habían recibido los documentos con dichas cifras. Sin embargo, al ser indagada porque al parecer ella no había no difundido esta información como correspondía, Márquez respondió de una manera bastante sorpresiva, y generó polémica.

La polémica, se generó porque la vicepresidenta con un tono bastante particular aseguró que sí se envió la información solicitada a través de un correo electrónico en la mañana del 20 de agosto, pero que el mensaje había “rebotado”, razón por la que la situación ya no era “su problema”.

“Lo que aquí se ha mencionado no es cierto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta Comisión se envió el día ayer, a las 9:22 de la mañana, la respuesta al cuestionario. Que rebotó. Dos veces lo mandamos. Rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio… Toca revisar qué pasó con eso, pero no se puede decir que no respondimos. Eso no es cierto. Soy respetuosa de la institución, del Congreso. Me citaron. Aquí estoy presente”.

Esta respuesta ha sido criticada por muchos congresistas quienes la ven como una excusa «de colegio» para evitar el control político correspondiente. Por lo que le exigen seriedad y respeto a la vicepresidenta.

“El correo rebotó” esta es la vergonzosa explicación de la vicepresidenta Francia Márquez para excusarse por no responder el cuestionario de un debate de control político en el Congreso. Es como cuando a uno de niño el perro “se le comía” la tarea.

pic.twitter.com/cRAcju2hLt — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 21, 2024

Por su parte, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático dijo: “Claramente, usted, señora @FranciaMarquezM NO entiende de respeto ni mucho menos de sus funciones Usted viene al Congreso a responder; acá no está en la sala de su casa ni en una reunión de su partido ¿No pudo no contestar un cuestionario?

Teniendo el cuenta el revuelo causado, el debate será reprogramado con el fin de que sus integrantes puedan estudiar la respuesta de cada entidad, pero de momento, la fecha no ha sido confirmada.

También puede leer: