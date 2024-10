¡Esperanza y equidad! Fundación de Nueva York donó 200 pares de tenis a niños de una comuna de Medellín

En articulación con la tienda de decoración Vilá, la fundación ‘It’s from the sole’, llegó desde Nueva York a la comuna 8, Villa Hermosa de Medellín para donar tenis y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes.

La donación de zapatos, gorras y camisetas se realizó en la Escuela Empresarial de Educación en las sedes de Boston y Esfuerzos de Paz.

Entre lágrimas en su ojos, André expresó su tristeza al ver la situación en la que se encontraban los niños de la comuna 8 de Medellín.

“Estoy muy conmovido, porque vi la necesidad de la ciudad, al poner los zapatos de niños, me di cuenta que realmente necesitaban zapatos no solo un par sino muchos”.

Esta fundación se encargó de dejar una huella de alegría en las comunidades menos favorecidas de la comuna 8 Villa Hermosa. La jornada estuvo a cargo de su creador André McDonell, junto con Vilá Decoración, quienes donaron 200 pares de zapatos con los que sembraron semillas de esperanza y equidad.



Durante la jornada se tuvieron dos momentos: el primero, en la Escuela Empresarial de Educación en el barrio Boston, allí niñas, niños y jóvenes, entre los 11 y 18 años, recibieron gorras, camisetas y zapatos, además, se realizó una muestra cultural a cargo del grupo de baile C8 Hip Hop y una intervención artística en donde se pintaron algunos de los tenis donados.

El segundo momento tuvo lugar en el sector Esfuerzos de Paz. Niños y niñas entre los dos y seis años, recibieron cerca de 200 pares de tenis de diferentes marcas.

“Me siento muy halagado por lo que están haciendo aquí con este acto para los niños, para que estén bien, contentos y felices, además, me regalaron un par de zapatos para el niño que yo no puedo comprar y me lo pusieron a estrenar, un detalle muy hermoso para los niños aquí en el centro infantil” contó Víctor Castaño, habitante de la Comuna 8 y padre de uno de los niños beneficiados.