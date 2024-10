¿Está de acuerdo? Así reaccionaron los ciudadanos ante la prohibición de plásticos de un solo uso en el país

Para algunos comerciantes, esta medida los ha tomado por sorpresa, pues han comprado plásticos al por mayor y deben utilizarlos hasta agotar existencias y subsanar el bolsillo.

Albeiro Montoya, comerciante de la ciudad de Medellín, expresa su preocupación frente a la medida.

En las principales plazas de mercado de la ciudad de Medellín, ya se observa a las personas con sus costales o bolsas reutilizables, sin embargo, algunos han expresado su inconformidad con el alto costo de este material en comparación con el valor de las bolsas tradicionales.

Yaneth Pineda, compradora del sector dice que “favorece el medio ambiente pero no a nosotros, yo voy a ir a comprar una libra de carne y me la van a entregar en la mano si no tengo para comprarla la bolsa esa, no llevo nada y tampoco como nada”.