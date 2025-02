¡Está de vuelta! Egan Bernal es el nuevo campeón nacional de la contrarreloj 2025

Este jueves 6 de febrero, el ciclista Egan Bernal se coronó como nuevo campeón nacional contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2025. La competencia se llevó a cabo en Bucaramanga con un total de 42,2 kilómetros.

Campeón!!!! 🏆🇨🇴⏱️

Congratulations to @Eganbernal who wins the Colombian National Time Trial title for the second time. @_brandon_2103 joins him on the podium in third! 🥉 pic.twitter.com/DIbLypBs9t

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 6, 2025