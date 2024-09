Esta es la linda familia que adoptó a Pantera: la perrita llena de canas que llevaba 10 años buscando un hogar

Pantera a sus 13 años está aprendiendo a adaptarse a su nueva vida

El pasado 3 de marzo en una jornada de adopción de perros que hizo el Centro de Bienestar Animal La Perla, se conoció la historia de Pantera, una perrita que llevaba 10 años esperando para ser adoptada en el centro de adopciones.

Pantera llego al Centro de Bienestar Animal La Perla en el 2014 con 4 cachorritos, ellos fueron adoptados, mientras que a Pantera nadie la quería adoptar.

El 3 de marzo, Claudia Londoño y su hijo Alejandro de 11 años decidieron darle la oportunidad a Pantera de tener una familia y de pasar sus últimos años llena de amor.

Claudia Londoño la propietaria de Pantera dijo “Adoptarla fue por darle la oportunidad de que tenga una casita, vi el reel en Instagram de la campaña de adopción y me salió la información de Pantera entonces, me conmovió el corazón cuando decía que llevaba 10 años en la Perla y dije no puede ser tanto tiempo que lleva allá ella, el domingo me anime dijo que fuéramos a la ciclovía a verla”.

Todas las personas que conocen a Pantera dicen que “es una perrita cariñosa, dócil, activa y llena de mucha energía y amor”.

“Ella es de una nobleza impresionante es cariñosa. Es tierna, es tranquila. Le encanta bajar al parque, la primera semana de Pantera ha sido digamos que es un proceso de adaptación para ella por ejemplo, no sabía subir y bajar escaleras, entonces lo está haciendo poco a poco, pero se le mide y lo hace con precaución súper bien” concluyó Claudia.

¡Pantera encontró un hogar! 😍 Luego de 10 años en La Perla, esta hermosa perrita hará feliz a una familia. 🐶 pic.twitter.com/D2hyy5bvFN — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) March 18, 2024

